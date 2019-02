Lazio, Inzaghi: "Immobile e Luis Alberto ok per il Siviglia"

Così come accaduto contro il Frosinone, la Lazio vince di misura nuovamente: Empoli ko grazie al rigore trasformato da Caicedo nel primo tempo, impiegato al posto di Immobile che era presente in tribuna assieme a Luis Alberto.

Intervistato da 'Sky Sport', Simone Inzaghi ha fatto il punto sui giocatori acciaccati, tra cui proprio l'attaccante campano. Giovedì ci sarà la sfida al Siviglia nell'andata dei sedicesimi di Europa League e le sensazioni su un recupero sono positive.

Tre punti importanti che permettono di tornare, seppur momentaneamente, tra le prime quattro della classifica.

"Forse avremmo dovuto fare un altro goal, nel secondo tempo non eravamo lucidi come nella prima parte di gara. L'Empoli non ha avuto grosse occasioni e non ricordo parate di Strakosha, ma resta una squadra ben allenata e brava a fare possesso più di noi. Chi ha giocato oggi mi ha dato risposte importanti. Abbiamo saputo soffrire da squadra vera".

Qualche incomprensione al momento della battuta del calcio di rigore, con Correa che ha provato a sfilare il pallone dalle mani di Caicedo.

"Felipe è un professionista esemplare, quando lo chiamo in causa poi mi dà questo tipo di risposte. Sostituire Immobile non è mai semplice. Il rigore avrebbero potuto tirarlo Lulic e Romulo, Correa e Caicedo sono due attaccanti con la voglia di far sempre goal. Stamattina Felipe mi ha detto che avrebbe voluto batterlo qualora ce lo avessero assegnato, mi sarei arrabbiato in caso di errore. Comunque sono felice per lui".