Lazio, Inzaghi col dubbio Cataldi: "Correa può giocare come mezz'ala"

Emergenza totale per la in vista della trasferta di quando Simone Inzaghi, già senza gli squalificati Lucas Leiva e Luis Alberto, rischia di dover fare a meno anche di Danilo Cataldi.

Il regista, autore di uno splendido goal nella gara di contro la , infatti è in dubbio a causa di un risentimeno muscolare al polpaccio.

Tanto che Simone Inzaghi durante la conferenza della vigilia non ha escluso soluzioni d'emergenza nel ruolo d mezz'ala.

"Danilo ha avuto un risentimento. Ieri l’ho visto abbastanza bene, non ancora bene. Senza problematiche avrebbe giocato sicuramente. Oggi il ragazzo mi ha detto di sentirsi bene, valuterò insieme a lui. Ha avuto un problemino e vediamo. Correa mezzala? Se Cataldi non ce la fa ho delle alternative, il ruolo di Luis Alberto da mezzala lo possono fare in tanti, come Parolo e Jony, all’occorrenza anche Correa. Dovrò capire se prendermi il rischio di Cataldi o no".