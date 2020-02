C'è Lazio-Inter, ma Sarri pensa ad altro: "Stasera guardo Empoli-Pisa..."

Il tecnico bianconero ha altri pensieri per la testa prima di Lazio-Inter: "Non la guarderò, stasera c'è un imperdibile Empoli-Pisa...".

La ritrova la vittoria nella sfida interna contro il e si riporta momentaneamente al primo posto in classifica. Ora attende il verdetto di - , vera e propria sfida scudetto.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Gli occhi dell' calcistica saranno tutti all'Olimpico, dove si sfidano seconda e terza in classifica. Non però quelli di Maurizio Sarri, che per la serata ha altri piani.

Altre squadre

Il tecnico della Juventus in conferenza stampa a domanda specifica ha risposto che la sfida di calcio che seguirà questa sera è un'altra.

"Se guarderò Lazio-Inter? No, stasera c'è un'imperdibile -Pisa..."

Il buon sangue toscano non mente: precedenza al derby di Serie B. Poi, eventualmente, per Lazio-Inter ci sarà tempo nei prossimi giorni.