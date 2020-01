La Lazio vola in zona Cesarini: sei goal nei minuti di recupero

Quello realizzato da Immobile a Brescia è già il sesto goal segnato dalla Lazio in pieno recupero. Nessuno ha fatto meglio in Serie A.

La , nonostante le assenze degli squalificati Lucas Leiva e Luis Alberto, passa anche a grazie alla doppietta di Immobile e centra la nona vittoria consecutiva-

In questo modo la squadra di Inzaghi ha eguagliato quella di Eriksson, capace di infilare lo stesso filotto nel 1998/99, ma soprattutto continua a tenere il passo di e .

C'è però un altro dato Opta che impressiona nella cavalcata della Lazio ed è quello relativo ai goal segnati nei minuti di recupero : ad oggi infatti i biancocelesti ne hanno realizzati ben 6, di cui quattro degli ultimi cinque.

Stavolta a decidere è stata la zampata del capocannoniere Immobile, mentre contro e era toccato a Caicedo regalare due vittorie pesantissime alla Lazio nel recupero.

Gli altri tre goal segnati nel recupero dalla Lazio portano ancora la firma di Immobile (pareggio contro l' ), Caicedo (contro la Juventus) e Cataldi sempre contro la Juventus ma in .

Un segnale chiaro insomma di come la squadra di Inzaghi sia cresciuta anche in termini di personalità, tanto che ora il tecnico non si nasconde più.