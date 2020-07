Lazio in emergenza contro il Milan: anche Lazzari in dubbio

Inzaghi costretto a fare i salti mortali per l'anticipo contro il Milan: "Lazzari affaticato, ma credo ci sarà. Out Marusic e Luiz Felipe".

La corsa alla continua: vincono i bianconeri, vince anche la . Che però continua a dover fare i conti con un problema piuttosto pesante: quello delle assenze. Non saranno poche nemmeno domani sera, nel big match contro il dell'ex Stefano Pioli.

Guarda Lazio-Milan in diretta e in esclusiva su DAZN

Non solo Ciro Immobile e Felipe Caicedo, la coppia d'attacco titolare, squalificata in blocco dopo la partita di Torino coi granata: un'altra fetta non marginale della rosa rischia di non esserci contro i rossoneri, come confermato nella conferenza stampa della vigilia da Simone Inzaghi.

Altre squadre

"Dobbiamo capire le condizioni di Lucas Leiva e Cataldi. Entrambi hanno voglia di esserci, ma anche qualche problema. Vedremo domattina se potranno esserci, ma siamo abituati a convivere con le defezioni". "Leiva sta un po' meglio dopo essersi operato, oggi dopo 25 minuti ha fatto la prima mezz'ora. Cataldi voleva esserci già contro il , ma non era possibile. Vediamo se riuscirò a convocarli. Marusic non ci sarà nemmeno contro il , idem Luiz Felipe. Lazzari questa mattina era un po' affaticato e non ha fatto allenamento, però è convocato: credo potrà essere della partita".

La sensazione è che Inzaghi rischierà Cataldi nel ruolo di regista, con Parolo e Milinkovic-Savic ai propri lati. E lo stesso dicasi per Lazzari sulla fascia destra, considerando l'assenza certa di Marusic.

Cambierà giocoforza anche l'attacco, privo come detto di Immobile e Caicedo. Toccherà al Tucu Correa, sostenuto da Luis Alberto, che dunque avanzerà di qualche metro la propria posizione. In ogni caso, per la Lazio sarà emergenza pura.