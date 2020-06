Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: giocano Caicedo e Cutrone

Inzaghi sceglie Caicedo come partner offensivo dell'intoccabile Immobile. Parolo farà il regista. Iachini esclude Vlahovic e punta su Cutrone.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Ghezzal, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Cutrone. All. Iachini

con il consueto 3-5-2 e Caicedo in attacco. La scelta di Simone Inzaghi è dunque quella di puntare sul mancino ecuadoriano come partner offensivo di Immobile e non su Correa, titolare a Bergamo contro l' .

Un paio di altri cambi anche in difesa e a centrocampo per i biancocelesti: Bastos rimpiazza Radu nella difesa a tre mentre Parolo, considerati gli acciacchi di Cataldi e di Lucas Leiva, giocherà nel ruolo di regista.

Anche la si schiera con un 3-5-2 pressoché speculare a quello della Lazio. Il ballottaggio offensivo tra Vlahovic e Cutrone è vinto dall'ex milanista, che dunque farà coppia con Ribery. Assente Chiesa squalificato.

Out anche Caceres, pure lui out per squalifica per aver bestemmiato dopo l'espulsione rimediata contro il Brescia. In difesa torna così Milenkovic. Mentre nel ruolo di mezzala destra toccherà a Ghezzal.