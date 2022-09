Lazio-Feyenoord 4-2: poker tra gli applausi, all'Olimpico è la serata di Vecino

I biancocelesti battono gli olandesi archiviando la pratica in mezz'ora, ma soffrendo nel finale: in goal Luis Alberto e Felipe Anderson.

Poche parole bastano a descrivere la prestazione della Lazio di Maurizio Sarri contro il Feyenoord: partita perfetta. Punto. Anche perché gli unici goal degli olandesi vengono più uno da una decisione errata dell'arbitro, l'altro dal caso.

Il resto recita un poker magistralmente chiuso e servito dai biancocelesti che in mezz'ora ha già archiviato la pratica con 3 goal, uno di Luis Alberto, uno di Felipe Anderson e uno di Vecino, intrisi di consapevolezza. L'uruguaiano è l'uomo della serata: due goal e un assist e la memoria torna ai tempi de "l'ha ripresa Vecino", ma con più continuità.

L'unica nota veramente stonata della serata è un Olimpico che ancora una volta non riesce a riempirsi, per la Lazio, in una serata europea: ma la squadra di Maurizio Sarri, alla fine, parte bene. I segnali sono quelli giusti, anche da un Ciro Immobile che non segna, ma che crea e fa segnare, e nonostante un finale di partita con più di un rischio: il cammino è solo iniziato.

LA FOTO | IL TWEET | LAZIO-FEYENOORD, I GOAL | LAZIO-FEYENOORD, LA MOVIOLA | LAZIO-FEYENOORD, IL TABELLINO E LE PAGELLE

LA FOTO

Getty

IL TWEET

LAZIO-FEYENOORD, I GOAL

LAZIO-FEYENOORD 1-0, 4' LUIS ALBERTO - Luis Alberto scambia prima con Immobile, poi con Vecino che lo manda in porta: a tu per tu con Bijlow lo spagnolo non sbaglia.

Luis Alberto scambia prima con Immobile, poi con Vecino che lo manda in porta: a tu per tu con Bijlow lo spagnolo non sbaglia. LAZIO-FEYENOORD 2-0, 15' FELIPE ANDERSON - Felipe Anderson lanciato in contropiede, sfida la difesa, rientra sul sinistro e buca il portiere sul suo palo appena entrato in area.

Felipe Anderson lanciato in contropiede, sfida la difesa, rientra sul sinistro e buca il portiere sul suo palo appena entrato in area. LAZIO-FEYENOORD 3-0, 28' VECINO - Zaccagni conclude in porta, ma trova la respinta corta di Bijlow: pronto, al tap-in, Vecino insacca.

Zaccagni conclude in porta, ma trova la respinta corta di Bijlow: pronto, al tap-in, Vecino insacca. LAZIO-FEYENOORD 4-0, 63' VECINO - Immobile tocca con la punta al limite imbucando per Vecino che con una zampata fa 4-0.

Immobile tocca con la punta al limite imbucando per Vecino che con una zampata fa 4-0. LAZIO-FEYENOORD 4-1, 69' GIMENEZ - Dal dischetto Gimenez conclude con un tiro mancino di potenza che batte Provedel.

Dal dischetto Gimenez conclude con un tiro mancino di potenza che batte Provedel. LAZIO-FEYENOORD 4-2, 88' GIMENEZ - L'attaccante del Feyenoord è bravo a insaccare praticamente sulla linea dopo la traversa di Idrissi.

LAZIO-FEYENOORD, LA MOVIOLA

Bengoetxea concede il calcio di rigore al 67' per un intervento in ritardo su Gimenez: dalle immagini non sembra esserci il tocco sul giocatore del Feyenoord, ma il direttore di gara conferma la decisione. Chiamata sbagliata questa. Nel recupero intervento di Gila su Gimenez molto rischioso: l'arbitro prima concede il rigore, ammonendo il difensore, poi lo revoca. In questo caso ci stava il tiro dal dischetto.

LAZIO-FEYENOORD, IL TABELLINO E LE PAGELLE

LAZIO-FEYENOORD 4-2

MARCATORI: 4' Luis Alberto (L), 15' Felipe Anderson (L), 28' Vecino (L), 63' Vecino (L), 69' Gimenez (F), 88' Gimenez (F)

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6.5, Mario Gila 6, Romagnoli 7 (73' Patric 6), Marusic 6.5 (76' Radu); Vecino 7.5 (70' Milinkovic-Savic 6), Cataldi 7, Luis Alberto 7 (70' Basic 6); Felipe Anderson 7 , Immobile 6.5 (70' Cancellieri sv), Zaccagni 7. All. Sarri

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow 4.5; Pedersen 4.5, Trauner 4, Hancko 4, Hartman 4.5; Timber 5 (86' Paixao sv), Kocku 5, Szymanski 5 (46' Jahanbakhsh 5.5); Walemark 5 (70' Idrissi 6), Danilo 4.5 (64' Gimenez 6), Dilrosun 4.5 (Wieffer sv). All. Slot

Arbitro: Bengoetxea

Ammoniti: Felipe Anderson (L), Idrissi (F)

Espulsi: