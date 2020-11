Lazio ancora in emergenza, Inzaghi: "Siamo senza 8 giocatori"

E' ancora emergenza assoluta per la in . Contro lo , infatti, a Simone Inzaghi mancheranno ben otto giocatori.

A confermarlo è lo stesso tecnico, intervenuto nella tradizionale conferenza della vigilia da San Pietroburgo.

"Purtroppo abbiamo degli indisponibili: Leiva, Immobile, Strakosha non sono potuti venire, poi Radu, Lulic, Lazzari, Luis Alberto ed Escalante sono a casa".

Una situazione difficile che rischia di compromettere il cammino della Lazio in Champions League, attualmente comunque prima nel girone.

"E' normale che mi dispiaccia, perchè avrei voluto essere a Bruges e a San Pietroburgo con tutti i miei uomini, ma siamo abituati all’emergenza, già dopo il lockdown a giugno abbiamo sempre avuto problemi, penso a Lulic, Radu, Immobile, Leiva, Strakosha, che in questi quattro anni e mezzo hanno fatto di tutto per guadagnarsi la Champions e ora non possono giocarla. Il mio auspicio è averli a disposizione a più presto".