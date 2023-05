La Lazio a un passo dalla Champions League: un'annata nel segno dei clean sheets

I biancocelesti blindano la qualificazione alla prossima Champions con l'ennesima gara conclusa con la porta inviolata.

L'ultima immagine della Lazio in una partita di Champions League è impietosa: 2-1 all'Allianz Arena, con goal nel finale di Marco Parolo. In totale, nel doppio confronto agli ottavi di finale, contro il Bayern Monaco, 6-2. Sono passati più di due anni e i biancocelesti sono a un passo dal ritorno nella massima competizione europea per club.

Un passo, in tutti i sensi, anche se una grossa spinta potrebbe darla la possibile penalizzazione che potrebbe, appunto, arrivare dalla Corte Federale d'Appello nei confronti della Juventus, in un lunedì che traccia le strade della formazione di Maurizio Sarri, all'indomani dell'ennesima importante vittoria in Serie A, contro l'Udinese.

Un successo che si fonda sulle certezze che in questa stagione hanno reso forte il progetto del tecnico toscano: in primis la difesa, con un dato emblematico.

La Lazio ha concluso con Ivan Provedel 20 gare senza subire alcuna rete in campionato: questo fa dei biancocelesti la quarta squadra, nell'era dei tre punti, a riuscirci nell'arco di una stagione (le altre sono la Roma, per due volte nel 2003/04 e nel 2013/14, il Milan nel 2010/11 e la Juventus, per quattro volte, nel 2011/12, nel 2013/14, nel 2015/16 e nel 2017/18).

Contro la Cremonese, oltretutto, Provedel può eguagliare il record di Silvano Martina, ex portiere proprio della Lazio, che nella stagione 1987/88, in Serie B, ha concluso 21 partite senza subire reti.

Numeri importantissimi, a cui si aggiunge l'ennesimo goal dal dischetto trasformato da Ciro Immobile, in una stagione abbastanza complicata, e una prestazione solida soprattutto in difesa. Presupposti fondamentali per ripartire, l'anno prossimo, con un progetto già concreto: e, in attesa dell'ufficialità, con una Champions League da disputare.