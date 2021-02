Lazio travolta dal Bayern, Inzaghi rammaricato: "Li abbiamo facilitati"

Il tecnico analizza la sconfitta: "Avrebbero dovuto crearsi da soli i goal, invece abbiamo contribuito. Dopo lo 0-1 la squadra si è impaurita".

Non sarà una delle serate più memorabili nella storia recente della Lazio. I biancocelesti affondano contro il Bayern Monaco campione di tutto, che all'Olimpico vince 1-4.

Simone Inzaghi nel post-partita ha provato ad analizzare il match ai microfoni di 'Sport Mediaset', sottolineando soprattutto gli errori dei biancocelesti.

"Siamo stati troppo contratti. Sapevamo l’importante della gara e il valore dell’avversario, ma lo abbiamo facilitato. Avrebbero dovuto farsi i goal da soli, invece abbiamo contribuito. Dopo il primo goal la squadra si è impaurita. Nonostante il punteggio pesante, siamo rimasti in partita".

Inzaghi ha poi mostrato rammarico anche per l'avvio di partita, in equilibrio almeno fino al punto in cui il Bayern ha svoltato segnando il vantaggio.