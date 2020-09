Lazio-Atalanta: nuovo atto dopo i veleni e le polemiche

Quasi due anni di scintille e polemiche tra Lazio e Atalanta, che si ritrovano contro dopo i numerosi veleni dentro e fuori dal campo.

Negli ultimi anni di hanno mostrato il gioco più bello d' , dando vita a spettacolo e raffiche di goal, ma e non si sono risparmiate veleni e polemiche quando si sono affrontate. Ora tornano di nuovo a sfidarsi dopo quasi due anni di scintille.

I primi attriti nascono nel dicembre del 2018, quando la Dea vince di misura e manda su tutte le furie i capitolini per un goal annullato in pieno recupero ad Acerbi con l'aiuto del VAR.

Lo strappo più grande tra le due squadre arriva però in occasione della finalissima di : la Lazio trionfa e manda su tutte le furie la Dea, che protesta furiosamente durante e dopo la partita per la non assegnazione di un calcio di rigore per presunto fallo di mano di Bastos in area. I vertici nerazzurri puntano il dito anche contro la società rivale etichettando la serata come una 'brutta pagina del calcio', senza però ricevere risposta.

Il successivo capitolo è datato ottobre 2019 sul prato dell'Olimpico, quando l'Aquila rimonta da 0-3 a 3-3 e Gasperini protesta ancora per i due rigori concessi ai padroni di casa per gli interventi di Palomino e De Roon su Ciro Immobile, che viene direttamente accusato dall'allenatore nerazzurro di essersi buttato. A questo punto la Lazio reagisce con un comunicato in difesa del proprio giocatore, dando il via a un acceso botta e risposta. Queste le pungenti parole che lo stesso Gasp non riuscì a trattenere:

"Quando giochiamo a con la Lazio succede sempre qualcosa di strano".

L'ultimo scontro risale invece allo scorso febbraio, quando l'Atalanta chiede di anticipare al 6 marzo la partita di campionato contro la Lazio prevista per il giorno dopo, così da avere un giorno in più di riposo in vista della sfida di Champions contro il . Dal presidente Lotito arriva però un secco rifiuto, scatenando ancora in prima linea Gasperini:

"Se vogliono, giochiamo lunedì sera e andiamo a Valencia il martedì mattina...".

I due club vivono ore di fuoco con la furiosa telefonata del presidente Percassi al collega biancoceleste, che lascia i rapporti tutt'altro che amichevoli. Dopo quasi due anni di tensioni le due squadre tornano a sfidarsi nel nuovo campionato tra goal, spettacolo, rimonte e veleni non ancora dimenticati.