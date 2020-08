Lazar Samardzic: Barcellona e Juventus inseguono l'ultima stella tedesca

Il 18enne regista ha mosso nell'ultima stagione i primi passi con l'Hertha Berlino, ma potrebbe già lasciare sia il club che la Germania.

Il futuro di Kai Havertz tiene soprattutto banco in in questo periodo. Probabilmente si parlerà ancora per molto della situazione di calciomercato del centrocampista del Leverkusen, anche perché si tratta di quello che potrebbe essere il leader della Nazionale nei prossimi anni.

E mentre Havertz sembra comunque vicino ad un passaggio al , c'è un nuovo centrocampista che aspetta dietro le quinte il suo turno per prendersi il palcoscenico della .

Da quando sono apparsi online i videoclip di Lazar Samardzic che saltava come birilli alcuni difensori, c'è stata grande attenzione sulla figura di questa giovane stella dell' .

Le grandi aspettative su di lui si sono concretizzate nella parte finale della stagione appena conclusa: il giovane Samardzic ha cominciato a muovere i primi passi nella prima squadra e tutti nella Capitale sperano che possa portare l'Hertha ad un futuro più radioso.

Anche se, in realtà, il giocatore tedesco potrebbe seguire le orme di Haverts e lasciare la Germania: e sembrano le squadre più interessate ad un suo acquisto.

L'ex suo allenatore nelle giovanili, Michael Feichtenbeiner, ha parlato a Goal e SPOX proprio di Lazar Samardzic, descrivendolo con queste parole.

"Si tratta di un calciatore di strada che ama giocare a calcio, si diverte proprio. E' stato davvero molto divertente con Laki in quei tre anni. In quel periodo era un po' riservato, ma trovi sempre il modo di strappargli un sorriso. Più diventavamo familiari l'uno con l'altro, più aveva voglia di scherzare con me".

Samardzic ha sempre avuto una mentalità forte, fin da quando è entrato nell'accademia dell'Hertha all'età di sette anni dopo aver iniziato la sua formazione calcistica al club berlinese BSV Grun-Weiss Neukolln.

Ha guadagnato la stima di molti ammiratori durante la sua carriera giovanile grazie alla sua tendenza a tentare - e in gran parte riuscirci - manovre straordinarie, inclusi dribbling sontuosi attraverso le difese avversarie e goal da fuori area.

In Under 17 ha segnato 40 goal e timbrato 14 assist in 40 partite nel corso di due stagioni. Prestazioni che lo hanno portato al terzo posto come miglior giovane calciatore della Bundesliga, nel settembre 2019.

Nell'ultima stagione è passato a rappresentare la formazione Under 19, ha segnato 14 goal e 9 assist in 16 presenze, mentre accumulava anche panchine in prima squadra, fino ai primi allenamenti con la prima squadra nel febbraio scorso.

Alexander Nouri , che quest'anno ha guidato dalla panchina quattro volte ad interim l'Hertha, ha parlato così di Samardzic.

"È un giocatore davvero eccitante che suscita in noi molta immaginazione, un grande regista che mi ricorda Max Kruse per il suo senso di posizione e la sua visione periferica.

Anche a livello di nazionale ha cominciato a scalare tutte le tappe. Ha debuttato nell'Under 15 della Germania, ppoi ha realizzato i suoi debutti con l'Under 17 e successivamente con l'Under 19.

Tornando all'Hertha, l'opportunità di debuttare con la prima squadra ce l'ha a maggio, con il nuovo allenatore Bruno Labbadia. Lui lo manda in campo contro l'Union Berlin per i minuti finali di quella partita.

Poi gioca anche successivamente contro ed Francoforte. Labbadia ha lavorato molto e continuerà a lavorare soprattutto sul suo lato difensivo, da migliorare decisamente.

Non è ancora chiaro, e nessuno può ancora saperlo, se provederà con questi miglioramenti all'Hertha o in qualche altra squadra.

Samardzic ha mancato l'inizio della preparazione pre-campionato dell'Hertha, e si pensa che lui e suo padre fossero invece all'estero nel tentativo di negoziare un trasferimento in un altro club.

Abbiamo detto di Barcellona e Juventus, ma qualche sondaggio su di lui è stato fatto anche da Chelsea, , , e . Il suo contratto con la formazione di Berlino scadrà nel 2024.

I tifosi tedeschi, nonostante Samardzic non sia ancora famoso come Havertz, faranno bene a seguirlo nella sua evoluzione e ad informarsi sulla prossima squadra che lo acquisterà.