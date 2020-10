Lautaro Martinez è stato il volto triste di un’ che sabato sera è riuscita ad imporsi sul campo del ottenendo la sua terza vittoria in campionato.

Dopo il triplice fischio finale ha infatti fatto molto discutere lo sfogo dell’attaccante argentino che, sostituito al 72’ da Pinamonti, nel tornare in panchina sfogato tutta la sua rabbia.

Presente nella conferenza stampa di presentazione della sfida di contro lo , Martinez ha spiegato cosa c’era dietro quella sua reazione.

“Ero arrabbiato con me stesso, perché non ho giocato la partita che volevo. Io sono così, è stata l’emozione. Mi è uscito quel gesto, ma non è niente. Adesso sono contento e pronto per domani”.

L'argentino però spaventa i tifosi e non si sbilancia sul suo futuro all'Inter.

"Io lavoro per l'Inter,sono felice all'Inter, lavoriamo tutti per portare l'Inter più in alto possibile. Tutta la carriera in nerazzurro? Quello che succederà in futuro non lo so ma io sono felice all'Inter e ringrazio anche tutta la gente dell'Inter che è sempre vicina".