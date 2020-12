L'Atletico a caccia di un attaccante: nell'elenco anche Milik e Simeone jr

Dopo la rescissione di Diego Costa è partita la caccia a un attaccante di riserva: tra gli obiettivi anche Milik ed il figlio del tecnico.

Salutato definitivamente Diego Costa, che ha chiesto e ottenuto la rescissione del contratto con sei mesi di anticipo per motivi personali, l' deve necessariamente tornare sul mercato a caccia di una prima punta.

Attualmente infatti Simeone nel ruolo può contare sul solo Suarez, mentre Joao Felix come risaputo ama partire da una posizione più defilata. Il casting, insomma, è ufficialmente iniziato.

Nell'elenco sul tavolo dell'Atletico Madrid uno dei nomi segnati in rosso è sicuramente quello di Arkadiusz Milik. Il polacco d'altronde va in scadenza tra sei mesi ed è finito fuori rosa al , inoltre dalla sua può vantare una discreta esperienza internazionale.

Il Napoli non intende fare sconti e per cedere Milik a gennaio chiede almeno 15 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dall'Atletico che vuole capire bene le condizioni fisiche del polacco, reduce come risaputo dalla doppia rottura del legamento crociato.

Oltre a Milik, un po' a sorpresa, nel mirino dei colchoneros sarebbe finito così pure Giovanni Simeone, figlio del tecnico ed attualmente al .

Proprio la stretta parentela con l'allenatore però potrebbe indurre l'Atletico Madrid a non affondare il colpo nonostante il Cholito per età, ruolo e prezzo sarebbe forse il profilo ideale come vice Suarez.

La caccia, quindi, continua e tra i nomi valutati con grande attenzione figurano pure Loren Moron del Betis, Maxi Gomez del e Raul De Tomas dell' . L'erede di Diego Costa, alla fine, dovrebbe uscire da questa ristretta rosa.