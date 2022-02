Larrivey decisivo: torna al goal in Italia dopo 10 anni e regala la vittoria al Cosenza

Coppa Italia, seconda metà di agosto: il Cagliari di Massimo Ficcadenti affronta al Nereo Rocco lo Spezia di Michele Serena: il risultato è un 2-1 che permette ai rossoblù di passare il turno.

La partita viene sbloccata da Mauricio Pinilla al 23', che viene raggiunto da Davide Di Gennaro nella ripresa: nel recupero è Joaquin Larrivey a decidere la sfida. Lo stesso Joaquin Larrivey che ha deciso la gara tra Cosenza e Alessandria in favore dei "lupi".

Una rete pesantissima che permette alla formazione cosentina di agganciare proprio i "grigi" e di portarsi saldamente in zona Playout, a -4 dalla SPAL. E, anche in questo caso, un 2-1 nel finale in cui è andato a segno un Di Gennaro, Matteo.

Una casualità che riporta indietro le lancette di 10 anni: perché quel match di Coppa Italia è datato 2012, quasi 10 anni fa.

E c'era ancora lui, in attacco: l'attaccante argentino che a 37 anni (38 da compiere) si è rimesso in gioco nel Paese che più gli ha dato la possibilità di incidere nel mondo del calcio e che lo ha accolto nuovamente per l'ultima parte di una carriera caratterizzata da goal pesanti.