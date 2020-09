L'allarme di Agnelli: "Crollo dei ricavi per 4 miliardi di euro"

Il presidente della Juventus e dell'ECA ha parlato delle conseguenze del coronavirus: "Il 90% sarà relativa ai soli club".

L'allarme è lanciato da Andrea Agnelli, numero uno della e presidente dell'Assemblea dell'ECA, l'associazione dei club europei. Il coronavirus ha attaccato ogni settore, compreso ovviamente quello calcistico: in futuro sarà colpito anche più duramente.

Agnelli non ha usato giri di parole, evidenziando come sarà enorme la perdita per i club nel prossimo biennio. Non solo. Il presidente dell'associazione e della Juventus ha parlato dei diritti , essenziali nel calcio odierno, e a terra dopo i problemi causati dal covid 19.

Il presidente dell'ECA è chiaro:

"Le stime parlano di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soli club. In sostanza, circoleranno meno soldi".

Punto come detto spostato poi sulle televisioni:

"Abbiamo visto sconti per 330 milioni in Premier, 200 milioni in , stiamo definendo le cifre con l'UEFA che prevedono una riduzione di 575 mln per i diritti tv delle competizioni internazionali e sono soldi che non saranno distribuiti".

Il momento per il mondo è stato durissimo e continua ad esserlo, ma le attività sono riprese: