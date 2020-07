Lallana lascia il Liverpool: pronto un triennale con il Brighton

Dopo sei anni di Liverpool Adam Lallana lascia i Reds a fine stagione: il centrocampista inglese firmerà un triennale con il Brighton.

Dopo ben sei anni di Adam Lallana lascia Anfield per tentare una nuova avventura nel sud dell' , dove ad attenderlo c'è il , che ha già pronto un contratto triennale da fargli firmare a fine stagione.

Dopo aver centrato una complicata salvezza, il Brighton piazza il primo grande colpo di mercato estivo assicurandosi a parametro zero il giocatore inglese, attualmente in scadenza di contratto con i campioni d'Inghilterra. L'annuncio ufficiale arriverà probabilmente dopo l'ultima gara ufficiale di campionato.

A 32 anni si apre una nuova esperienza in un palcoscenico sicuramente minore per Lallana dopo 178 presenze nei Reds, che lo avevano acquistato dal nel 2014. Si chiude per lui un ciclo di vittorie che lo ha visto trionfare anche in , nella Supercoppa Europea e nel Mondiale per club.