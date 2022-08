La vera identità di Obi Mikel: ha giocato sotto falso nome

Per anni John Obi Mikel è stato uno dei migliori centrocampisti d'Europa, ma quello sulla maglia non è il suo vero nome.

John Obi Mikel è stato considerato un centrocampista eccezionale sia al Chelsea che nella nazionale nigeriana. Molti tifosi conoscono il nome dell'ormai 35enne, che ha vinto la Champions League con i Blues contro il Bayern nel 2012, ma la storia dietro a quel nome è piuttosto curiosa.

Anche perché in realtà il suo nome era diverso. Tutto è iniziato con la Coppa del Mondo U17 nel 2003. La squadra della Nigeria includeva Mikel, che era nato John Michael Nchekwube Obinna, ma è diventato "Mikel" grazie a un errore nella registrazione.

Un membro della Federcalcio nigeriana aveva scritto erroneamente il suo nome, tant’è che è stato anche stampato sulla maglia. Mikel ha raccontato la storia anni dopo nel corso del programma radiofonico “Beyond the game”.

“Abbiamo giocato questo torneo con la Nazionale Under 17, ma hanno scritto male il mio nome. L’ho visto sulla maglia e ho pensato: ‘Cos’è successo? Questo non è il mio’, ma mancavano solo 20 minuti al calcio l’inizio e non si poteva far nulla”.

Curioso, poi, tutto ciò che è successo dopo al centrocampista.

“Ho giocato abbastanza bene e prima della partita successiva mi hanno chiesto: ‘Dovremmo cambiare nome?’, ma gli ho detto di lasciarlo com’era. Così ‘Michael’ divenne ‘Mikel’”.

Negli anni successivi il giocatore decise di continuare a giocare con "Mikel" sulla schiena, cambiando poi ufficialmente nome in "John Obi Mikel".

Con il suo nuovo nome, Mikel ha avuto una carriera impressionante. Il centrocampista si è trasferito da ragazzo dal Plateau United, club nigeriano dove è cresciuto, all'FK Lyn in Norvegia. Lì si è fatto notare tra il 2004 e il 2006, con diversi Top club interessati ad ingaggiarlo: da lì in poi è iniziato un duello tra Chelsea e Manchester United per il suo trasferimento.

I Blues lo hanno acquistato per 20 milioni di euro ed è partita l’esperienza che lo ha caratterizzato per undici anni, vincendo più volte la Premier League: tutto ciò fino all’inverno del 2017. Nel 2019 si è trasferito al Middlesbrough, salvo poi andare al Trabzonspor e allo Stoke City. La sua ultima esperienza è stata all’Al-Kuwait: adesso è svincolato. I tifosi del Chelsea ricorderanno sempre il suo nome, anche se non è proprio quello giusto.