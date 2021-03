La straordinaria stagione di Gündogan: 14 goal, capocannoniere del City

Il centrocampista tedesco sta vivendo una seconda giovinezza: primo anno in doppia cifra, già doppiato il suo record di goal in una stagione.

Tra i giocatori nel giro della nazionale tedesca, non c’è nessuno che a livello di club quest'anno abbia segnato più di Ilkay Gündogan. Né Werner né Sané, nemmeno Gnabry e neanche Thomas Müller, che dal giro ci è uscito ma ci sta per rientrare. Il classe 1990 del Manchester City ha già 14 goal. Per lui che di mestiere fa il centrocampista, sono numeri sorprendenti. Sicuramente, non per il talento.

A 30 anni, il centrocampista ex Borussia Dortmund sta vivendo una vera seconda giovinezza. Dal punto di vista fisico, prima di tutto: i problemi di infortuni che lo avevano tormentato nel suo primo anno al City e nelle ultime stagioni in Bundesliga sembrano ormai solo un lontano ricordo. E il rendimento vien da sé. Anche se questi numeri stupiscono tutti.

Dal punto di vista realizzativi, le migliori stagioni di Gündogan erano state la sua seconda e terza in Inghilterra: 6 reti nel 2017/18 e nel 2018/19, considerando tutte le competizioni. Quest’anno si è superato: è appena iniziato il mese di marzo, ma il totale delle sue reti è già di 14. Prima stagione in doppia cifra in assoluto.

Due goal in Champions a ottobre. Da dicembre in poi, il cambio di passo in Premier League: il primo il 15 dicembre, poi a ruota tutti gli altri. Fino a un sorprendente totale. Nessuno meglioo di lui nel Manchester City di Guardiola in termini di realizzazioni. Un centrocampista che garantisce i goal di un attaccante.

Sterling è a 13, Foden e Gabriel Jesus sono a 11, Mahrez a 10. Gündogan davanti a tutti. Peraltro, senza rigori: ne ha calciati soltanto due in tutta la stagione, uno segnato all’Aston Villa e l’altro sbagliato contro il Liverpool.

Il numero 8 era stato uno dei ‘regali’ del City a Guardiola appena arrivato. Finora però mai aveva mantenuto questo rendimento. In Inghilterra se lo coccolano e anche in Germania si godono il suo stato di forma: con l’Europeo alle porte, un Gündogan così può rappresentare un’arma in più anche a livello offensivo.