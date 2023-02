La storia del 'ragazzo grasso di Sheffield': Billy Sharp e il suo record di goal

Lo chiamano 'The Fox in the Box' perché in area di rigore è letale: Billy Sharp è diventato il miglior marcatore del secolo nei campionati inglesi.

In pochi conoscono il suo nome e la sua storia, ma Billy Sharp è una vera leggenda per il calcio inglese. Lo è diventato partendo dal basso, quasi dal nulla, per arrivare al top.

Lo chiamavano 'fat lad from Sheffield', che tradotto in italiano vuol dire letteralmente 'il ragazzo grasso di Sheffield'. Facile intuire perché, difficile immaginare che quel ragazzo avrebbe superato un certo Wayne Rooney.

Quel soprannome se l'è portato dietro per tutta la sua carriera. Lo Sheffield United lo ha venduto al Doncaster perché non lo riteneva all'altezza e lui non l'ha mai dimenticato. Nel 2010 ha segnato tre goal in due partite da ex nelle sfide con lo Sheffield e nell'esultanza ha mostrato una maglietta con su scritto proprio 'fat lad from Sheffield', così, tanto per ricordare chi fosse.

Nel novembre 2011 preparò un'altra maglietta, stavolta molto più significativa. Tre giorni prima aveva perso il figlio appena nato ma scese comunque in campo con il Doncaster, segnando dopo 18 minuti uno dei goal più belli della sua carriera. 'That's for you son', la dedica sulla maglia. L'arbitro in quel momento se ne fregò del regolamento e scelse di non ammonirlo.

“Il goal di oggi lo dedico a Luey Jacob, mio figlio. E’ dedicato a lui, un bambino coraggioso. Questo è il gol più importante della mia vita. Ti amo figlio mio, dormi bene”.

Dopo 45 goal in 102 presenze con il Doncaster, per lui arrivò persino la chiamata in Premier League, col Southampton. Ma a gennaio era già tornato in Championship dopo due presenze e zero goal. Nel 2015, così, arriva la scelta di cuore: Sharp decide di scendere di categoria e giocare in League One per il suo Sheffield.

21 goal il primo anno, 30 il secondo, quello della promozione in Championship. Ma la scalata di Sharp e dello Sheffield United non è ancora finita. Nella stagione 2018/19, con 23 goal in 40 presenze, trascina le Blades in Premier League dopo 14 anni di assenza. Sharp diventa una leggenda e oggi le sue maglie con la scritta 'fat lad from Sheffield' vanno a ruba tra i tifosi.

Ma Sharp ha un altro soprannome, forse quello più celebre: "The Fox in the Box'. Viene chiamato così per la sua capacità di essere letale, praticamente infallibile in area di rigore. E lo dicono i numeri: gli ultimi 34 goal segnati da Sharp in campionato sono stati infatti tutti realizzati dall'interno dell'area. Una striscia che va avanti ormai dal 2017.

Una striscia prolungata anche in Premier League, dove Sharp non aveva mai segnato in carriera prima di quest'anno. E' il minuto 88 della partita contro il Bournemoth, prima giornata di campionato. Lo Sheffield sta perdendo 1-0, ma all'82' entra 'The Fox in the Box' e segna il primo goal con il primo tiro in porta della sua carriera in Premier.

Sharp è inoltre il miglior marcatore del calcio inglese del XXI secolo. Un primato ottenuto il 1°gennaio 2019, quando al 54’ minuto di Sheffield United-Wigan Athletic, l’attaccante delle Blades ha siglato la sua rete numero 220, superando sia Rickie Lambert che Wayne Rooney. 'Il ragazzo grasso di Sheffield' ne ha fatta di strada. E continua decisamente a farla visto che le reti totali hanno toccato quota 249.