La Spagna ha il sostituto di Gaya: è Balde, andrà in Qatar senza aver mai giocato

Il laterale del Barcellona sostituisce il giocatore del Valencia, costretto a lasciare il ritiro della Roja per infortunio: sarà la prima volta.

Quello in Qatar sarà il "Mondiale dei debuttanti", o quasi: si allunga la lista di giocatori che non hanno mai esordito (o se lo hanno fatto, in amichevole nei giorni precedenti al torneo) con la propria Nazionale e che saranno chiamati a difenderne i colori nella competizione più importante al mondo.

E' il turno di Alejandro Balde Martinez, laterale del Barcellona che, finora, era stato convocato solo nella Spagna Under 21: ergo, è arrivato il momento del grande salto.

Il classe 2003 è stato, infatti, chiamato da Luis Enrique per sostituire José Luis Gaya, capitano del Valencia, vittima di una distorsione alla caviglia e costretto a lasciare il ritiro della Roja.

Per Balde non è la prima chiamata in assoluto nella Nazionale maggiore: ha fatto parte dei preconvocati per questo Mondiale, ma è una questione diversa.

Con lui salgono a 17 i giocatori del Barcellona che scenderanno in campo in Qatar: più di ogni altra Nazionale, visto l'infortunio di Sadio Mané.

Un record che certifica ancora una volta l'ottimo lavoro della Masia e del progetto blaugrana: Balde è solo l'ultimo nome di una lunga serie.