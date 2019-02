La sorella di Icardi contro Wanda Nara: "Se fosse gestito da una persona seria..."

Ivana Icardi, sorella di Mauro, trova in Wanda Nara la causa del cambio di capitano: "Se fossi gestito da una persona seria, non sarebbe accaduto".

Il caso Icardi fa sempre più rumore. La scelta dell'Inter di togliere la fascia da capitano all'argentino e consegnarla a Samir Handanovic, per la sorella dell'attaccante, ha un colpevole: Wanda Nara.

Ivana Icardi, sul suo profilo Twitter, pubblica un 'cinguettio' dove punta chiaramente il dito contro la moglie del fratello per quanto sta accadendo.

"Cronaca di una morte annunciata. Povero fratello, perchè permetti questo...Qui le bizzarrie non sono ammesse. Se fossi gestito da una persona seria, questo non sarebbe accaduto".

Crónica de una muerte anunciada pobre mi hermano, por qué sigue permitiendo esto.. Acá las bizarreadas no se permiten! Si tuviera una persona seria atrás y que lo cuide esto no pasaría... en fin https://t.co/jr90GznFOZ — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 13 febbraio 2019

La notizia data dall'Inter sta dunque scatenando una serie di reazioni a catena, non solo nel mondo del calcio ma anche nella sfera privata del numero 9: il momento, per Icardi, non può che essere definito delicato.