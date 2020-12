La Serie C sbarca anche su Sky: sarà visibile in pay-per-view

Almeno 15 partite a giornata di C saranno trasmesse anche da Sky tramite il servizio Primafila. Ghirelli: "Abbiamo costruito un prodotto credibile".

Eleven Sports, Rai Sport e ora anche il satellite. La Serie C sbarca anche su Sky, che ha trovato l'accordo con la Lega Pro per trasmettere, fino alla conclusione della stagione, gran parte delle gare della terza serie.

Sky e la Lega Pro hanno annunciato che saranno trasmesse almeno 15 partite complessive dei tre gironi per ogni giornata, "ma anche le partite, non trasmesse in chiaro da RAI, di play off e play out e di Supercoppa". Le gare saranno visibili attraverso la modalità pay-per-view, dunque tramite il servizio Primafila, che consente l'acquisto di un singolo evento tramite il pagamento dello stesso.

Da domani la Serie C sarà anche su Sky. Il mercato riconosce il valore del nostro prodotto e dà un importante contributo ai club in un momento delicato. Un risultato importante frutto di un grande lavoro di squadra di @LegaProOfficial. Buona visione! #serieCsuSky — Francesco Ghirelli (@FrancescoGhire2) December 8, 2020

Si comincia domani pomeriggio con tre recuperi di partite non disputate nelle scorse settimane: Piacenza-Novara, Fermana-Arezzo e Avellino-Bisceglie. Una partita per girone. Per tutte e tre il calcio d'inizio è in programma alle ore 15.

"Sono orgoglioso che una realtà come Sky inizi la trasmissione in diretta dei match - sono le parole di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro - è un riconoscimento chiaro e tangibile del valore del prodotto Serie C, che ha un peso in termini di tifosi e gode di un riconoscimento nel movimento calcistico italiano.

È un risultato che non giunge a caso ma è frutto di una strategia di valorizzazione adottata da Lega Pro, che oggi segna una tappa importante. Abbiamo costruito un prodotto credibile, facendoci guidare dai valori e seguendo una strategia manageriale, che oggi il mercato ci riconosce".

La Serie C continuerà comunque a essere trasmessa in anche dalla piattaforma Eleven Sports, che anche per questa stagione ha acquisito i diritti del campionato. Un match a giornata, solitamente il posticipo del lunedì, andrà inoltre in chiaro su Rai Sport.