La Roma riabbraccia Karsdorp: "Mourinho? La gente ha detto cose non vere"

Convocato per la sfida di Europa League col Salisburgo, l'olandese è tornato a parlare: "FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome".

Il caso Karsdorp è archiviato in casa Roma. Dopo 98 giorni il laterale olandese è ufficialmente in gruppo dopo essere stato convocato da José Mourinho per la trasferta sul campo del Salisburgo nella gara d’andata dei playoff di Europa League.

Alla vigilia della sfida, il calciatore ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso:

"Nelle ultime due settimane ho avuto dei problemi al ginocchio. Era gonfio e provavo dolore. Ma ora mi sento bene, soprattutto dal punto di vista fisico. Ho lavorato molto in palestra, anche fuori da qui, a livello individuale. Sono felice di essere tornato".

Karsdorp ha ribadito il suo attaccamento ai colori giallorossi:

“Questo è il mio sesto anno qua e amo giocare per questo club”.





Tre mesi fa la rottura con José Mourinho in seguito alle dichiarazioni dello ‘Special One’ al termine della sfida pareggiata 1-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo (“Siamo stati traditi da un giocatore poco professionale”), con il calciatore che non ha risposto alla convocazione del club per la ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo la settimana di vacanze concessa da Mourinho.

Ai microfoni della Roma, Karsdorp ha voluto spiegare la sua verità:

“La cosa che voglio dire riguardo alle questioni tra me e il mister è che le persone come il FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome. La gente ha detto cose non vere. Io voglio solo giocare per questo club e, come ho detto prima, sono felice di essere tornato. E' sempre bello giocare ogni tre quattro giorni un match. Primo ero abituato a farlo, non vedo l'ora di giocare qualche partita”.

Acqua passata, il caso è chiuso. È tornato il sereno tra Rick Karsdorp, la Roma e José Mourinho.