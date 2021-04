La rinascita di Lingard al West Ham: 8 goal e 4 assist da febbraio

Jesse Lingard sta letteralmente trascinando il West Ham addirittura verso la Champions League: 8 goal e 4 assist in 9 partite.

Jesse Lingard ha stravolto la stagione del West Ham, soprprendendo veramente tutti, senza eccezioni. Il calciatore inglese, pur mostrando grande classe al Manchester United negli scorsi anni, non era mai stato così continuo ed incisivo.

Da quando è stato acquistato in prestito dal West Ham, giocando la sua prima partita con la nuova maglia il 3 febbraio scorso contro l'Aston Villa, Lingard ha disputato nove partite, mettendo a segno la bellezza di 8 goal e 4 assist.

Un bottino da lasciare senza parole, per un giocatore che tra l'altro non fa mica la prima punta di mestiere, ma il trequartista. I dettami tattici e tecnici di Moyes lo esaltano e lui sta facendo la differenza, finalmente si potrebbe aggiungere. Visto che stiamo parlando del classico giocatore che per anni è stato atteso al varco della consacrazione, senza mai dare seguito fino in fondo a queste speranze.

Anche ieri, nello scontro diretto contro il Leicester City per l'Europa, Lingard ha realizzato addirittura una doppietta, risultando decisivo nel 3-2 rifilato al Leicester.

Adesso la squadra di Moyes si trova al quarto posto, con un punto di ritardo proprio dalle 'Foxes', terze. Jesse Lingard sta trascinando i suoi uomini oltre le aspettative, scavalcando squadre come Liverpool, Chelsea, Tottenham ed Arsenal.

Il classe 1992 inglese era stato ceduto a gennaio dal Manchester United soltanto in prestito fino al termine della stagione in corso. Un prestito che non prevede nessun tipo di riscatto.

C'è da giurare però che il West Ham proverà a fare carte false pur di averlo ancora, mentre non è chiara quale potrà essere la volontà del Manchester United, visto che prima del suo trasferimento al West Ham lo aveva praticamente messo fuori rosa.

Intanto lui si gode il momento. A Londra ha trovato la sua piazza ideale, nel 4-2-3-1 di Moyes sguazza come un bambino e proverà fino alla fine della Premier League a guadagnarsi sul campo l'accesso alla Champions League, per un risutalto totalmente insperato a inizio anno.

Tra gli opinionisti inglesi c'è però chi ancora non si sbottona particolarmente sulle sue prestazioni e resta freddo. Anzi, si limita a commentare le sue particolari esultanze (si esibisce sempre in balletti diversi di fronte ai suoi compagni di squadra). Stiamo parlando di Roy Keane, che ai microfoni di 'Sky Sports' ha parlato così dell'ultima sua esultanza: