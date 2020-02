La rinascita di Ancelotti: 14 punti in 7 partite con l'Everton

Ancelotti ha rivitalizzato l'Everton con quattro vittorie in sette partite di Premier League. Ed è già diventato 'Carlo il Magnifico'.

Il saluto amaro al , la delusione, le lacrime nello spogliatoio. Era soltanto lo scorso 10 dicembre, ma sembra passata una vita per Carlo Ancelotti.

Appena due settimane dopo, il 26 dicembre, Carletto era seduto sulla panchina dell' e conquistava la vittoria all'esordio contro il .

La squadra era al 13° posto in classifica, più vicina alla zona retrocessione che a quella che vale l'Europa (obiettivo dichiarato ad inizio stagione). Ma l'arrivo di Ancelotti ha presto cambiato le cose.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Nelle successive sei partite di Premier League, l' ha collezionato altre tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta per 2-1 in casa del . Un bilancio totale di 14 punti in sette gare, la media esatta di due punti a partita.

L'ultima vittoria in casa del testimonia come il suo arrivo abbia cambiato totalmente la mentalità della squadra. Sotto di due reti dopo 42 minuti, l'Everton rimonta fino al 2-2 già prima dell'intervallo e ribalta la partita in inferiorità numerica nel recupero del secondo tempo.

L'articolo prosegue qui sotto

I tifosi già lo amano: "Carlo Fantastico, Carlo Magnifico", recita uno striscione apparso a 'Goodison Park'. L'Everton adesso occupa il 9° posto in classifica, a soli quattro punti dal quinto posto che vale la qualificazione diretta in .

Nelle ultime sette partite prima di lasciare il Napoli aveva ottenuto solo una vittoria, addirittura ad ottobre contro il . Poi cinque pareggi ed una sconfitta al San Paolo contro il . Ha cambiato aria, ha cambiato storia. E Carletto è tornato.