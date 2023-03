La Repubblica - Dybala chiede 54 milioni di euro alla Juventus

Il legale dell'argentino, secondo quanto emerge dalle carte, reclama 54 milioni tra 'manovra stipendi' e l'indennizzo per il mancato rinnovo.

C'eravamo tanto amati. Il matrimonio tra Paulo Dybala e la Juventus, durato ben sette anni e traumaticamente finito la scorsa primavera con l'annuncio del mancato rinnovo per decisione della società bianconera, rischia seriamente di finire in tribunale.

Secondo quanto riporta 'La Repubblica', infatti, il legale dell'argentino sarebbe pronto a chiedere alla Juventus un maxi-risarcimento pari a circa 54 milioni di euro.

La cifra corrisponde alla somma dei 3,8 milioni che sarebbero dovuti a Dybala per l'ormai nota 'manovra stipendi' finita nel mirino dei magistrati e per cui la società bianconera rischia anche un nuovo deferimento da parte della giustizia sportiva, a cui andrebbe aggiunto un ricco indennizzo per il mancato rinnovo.

L'avvocato Luca Ferrari, legale di Dybala, chiede la differenza tra quanto avrebbe guadagnato l'argentino con la Juventus in caso di rinnovo e quanto invece guadagna attualmente in base al contratto firmato con la Roma. Differenza che appunto porterebbe il totale dovuto dai bianconeri a circa 54 milioni di euro.

Secondo la versione dell'avvocato di Dybala, la trattativa per il rinnovo era cominciata nell’estate 2021. E dopo un principio di accordo già raggiunto, la Juventus avrebbe improvvisamente chiuso le porte all'argentino che è stato di fatto costretto a cambiare i suoi piani.

Lo scorso maggio Ferrari avrebbe chiesto cinque milioni di euro alla Juventus per chiudere entrambi i contenziosi ricevendo una risposta negativa e una controproposta da tre milioni di euro subito oppure quattro in due anni, controproposta rifiutata da Dybala.