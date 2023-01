La proposta di Lanna: "Trofeo Vialli con Chelsea, Cremonese, Sampdoria e Juventus"

Il presidente blucerchiato avanza l'idea di un trofeo dedicato alla memoria dell'ex attaccante della Nazionale, scomparso a 58 anni.

Gianluca Vialli è stato un'icona per tutti, non solo i club con cui ha giocato: questo perché al di là del calciatore c'è sempre stato un grande uomo.

Il suo ricordo rimarrà in eterno, così come quello delle sue imprese in campo: da attaccante, da allenatore, da collaboratore. Vialli non verrà mai dimenticato.

Per celebrare al meglio la sua memori, però, il presidente della Sampdoria, ed ex compagno dello stesso Vialli, Marco Lanna, ai microfoni di Sky Sport ha avanzato un'idea importante e concreta.

"Vorrei organizzare un quadrangolare con Chelsea, Cremonese, Juventus e Sampdoria: un "trofeo Luca Vialli" in cui il ricavato andrebbe in beneficenza. In questo lui era un maestro".

Si tratterebbe di un torneo con i quattro club della carriera da calciatore dell'ex attaccante, che ha iniziato alla Cremonese e che ha concluso al Chelsea, in Inghilterra. La Samp, però, era rimasta nel suo cuore.

"Aveva sempre nel cuore la Samp, mi chiamava per sapere come andavano le cose, le dinamiche interne. E' sempre stato molto legato a questo club".