La nuova maglia home del Milan targata PUMA: debutto all'ultima giornata per Milan-Cagliari

L'eleganza e la maestosità della città di Milano, dei suoi storici edifici e della sua architettura, unita ai colori rossoneri: è da questo incontro che nasce la nuova prima maglia del targata PUMA . Il club ha svelato oggi l'Home Kit che sarà indossato dalla Prima Squadra maschile, dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni del Settore Giovanile nella stagione 2020/21. Debutto ufficiale fissato il 2 agosto a San Siro in occasione di Milan- , gara valida per l'ultima giornata di .

Strisce verticali più larghe rispetto all'edizione 2019/20, con maniche completamente nere. Ma la grande novità, il vero tratto distintivo della nuova maglia da casa del Milan. è rappresentata dalla trama presente sulle righe, che richiama ai dettagli architettonici della Galleria Vittorio Emanuele II , uno dei luoghi più storici e iconici della città di Milano.

