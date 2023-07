La nuova maglia da trasferta del Milan: un omaggio al legame tra calcio e moda

PUMA e Milan presentano la seconda maglia per la stagione 2023/24: un omaggio al legame tra calcio, moda e design.

La stagione è ormai alle porte, per le varie squadre è tempo di calciomercato e amichevoli ma anche della presentazione delle nuove maglie.

PUMA e Milan presentano così la divisa da trasferta dei rossoneri per la stagione 2023/24. Una maglia che rappresenta un omaggio al legame tra calcio, moda e design.

Introdotto dal Club nel 1910, il kit Away bianco è diventato uno dei simboli dei successi europei del Club. Quest'anno la nuova versione chic riprende le caratteristiche distintive dello stemma per creare un pattern ispirato alle case di moda milanesi.

La nuova maglia Authentic è dotata di una tecnologia all'avanguardia che garantisce performance e comfort ottimali. Realizzato con il tessuto ULTRAWEAVE, il kit vanta un design strutturato ed elasticizzato in 4 direzioni che riduce il peso e l'attrito, consentendo ai giocatori di muoversi liberamente.

La tecnologia dryCELL integrata nel tessuto è progettata per mantenere il corpo sempre asciutto. La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% e dotata di tecnologia DryCELL per la traspirazione. Entrambe le maglie sono realizzate con materiali riciclati al 100%, esclusi i bordi e le decorazioni.

Per celebrare il lancio del nuovo kit, PUMA e AC Milan organizzeranno un evento esclusivo a Los Angeles, con la partecipazione di giocatori del Milan e influencer locali. Il debutto della nuova maglia avverrà al Rose Bowl Stadium di Pasadena il 23 luglio, quando il Milan affronterà il Real Madrid, nell'ambito del Soccer Champions Tour 2023.

Il nuovo Away kit 2023/24 di AC Milan è disponibile presso i PUMA Store, sul sito PUMA .com, in tutti gli store AC Milan, store.acmilan.com e presso selezionati retailer in tutto il mondo.