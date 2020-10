La lista del Napoli per la Serie A: Milik escluso, c'è Llorente

Arek Milik non compare nella lista dei 25 giocatori utilizzabili dal Napoli in campionato: Gattuso non conta su di lui dopo il mancato addio estivo.

Niente , niente , niente . Destinazioni rifiutate, accordi mai trovati. E ora Arek Milik deve pagare il conto: come prevedibile, il centravanti polacco non potrà giocare in campionato, almeno nella prima parte della stagione.

Sul sito della Lega di è stata infatti aggiornata la lista del per la Serie A. Un elenco di 25 giocatori del quale, appunto, Milik non fa parte. Tradotto: l'ex , attualmente in ritiro con la propria Nazionale in attesa di sfidare anche l' , dovrà guardare i compagni di squadra giocare ogni weekend.

Presente invece Fernando Llorente, pure lui trattato con vari club durante la finestra estiva di mercato. L'ex attaccante della Juventus è stato inserito nella lista così come Kevin Malcuit, rientrato nel finale della scorsa stagione da un grave infortunio al crociato del ginocchio.

Fa infine parte della lista anche Tiemoué Bakayoko, l'ultimo arrivato, preso dal in prestito e di ritorno in Serie A dopo una stagione. L'ultimo tweet del Napoli, a testimonianza dell'entusiasmo attorno all'ex rossonero, è dedicato proprio a lui.

La lista per la Serie A del Napoli

Portieri: Ospina, Meret, Contini

Difensori: Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Di Lorenzo

Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Elmas

Attaccanti: Insigne, Llorente, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Mertens