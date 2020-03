La Lega ha scelto: Juve-Inter lunedì sera, slittano le altre giornate

Accordo tra Lega e FIGC per il nuovo calendario della Serie A: sarà inserito un nuovo turno infrasettimanale dal 12 al 14 maggio.

Il nuovo summit ha portato alla tanto attesa fumata bianca per l'organizzazione di un nuovo calendario della in seguito all'emergenza Coronavirus che ha colpito l' . Definite le date dei recuperi per le partite rinviate nella scorsa giornata: - sarà giocata con ogni probabilità lunedì sera alle ore 20.45.

Le partite saltate verranno infatti recuperate nel prossimo weekend, con il conseguente slittamento delle altre giornate di Serie A in programma e l'inserimento di un turno infrasettimanale tra il 12 e il 14 maggio.

In questo modo sarà così rispettata la chiusura del 24 maggio: al termine del consiglio straordinario di Lega è stato ridisegnato il calendario come segue.

Sabato 7: - alle ore 20.45

Domenica 8: - alle ore 20.45

Lunedì 9: - , - e - alle ore 18.30 e Juventus-Inter alle ore 20.45.

Previsti per il weekend successivo di Serie A gli incontri validi per il 27° turno:

Venerdì 13 Verona- (18.45) e -Juventus (20.45)

Sabato 14 SPAL- (15.00), Genoa-Parma (18.00) e -Udinese (20.45)

Domenica 15 -Milan (12.30), Fiorentina-Brescia e - (15.00), Inter-Sassuolo (18.00) e -Sampdoria (20.45).

Il recupero di Atalanta-Sassuolo è stato invece concordato con fischio d'inizio alle ore 18.30 di mercoledì 18 marzo. In attesa delle varie ufficialità la nuova Serie A prende forma.