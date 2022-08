La Lazio, la Turchia e la Serie D, Onazi torna in Italia: giocherà nella Casertana

Il centrocampista nigeriano vestirà la maglia dei falchetti: cresciuto in biancoceleste, ha lasciato l'Italia nel 2016 per andare al Trabzonspor.

Il 15 maggio del 2016 Ogenyi Onazi viene schierato dal primo minuto da Simone Inzaghi in un centrocampo completato da Marco Parolo e Danilo Cataldi: la Lazio ospita all'Olimpico la Fiorentina per l'ultima giornata di Serie A. Risultato finale: 2-4.

Quella, però, non è solo la gara che certifica l'ottavo posto in classifica dei biancocelesti: è anche e soprattutto l'ultima partita del giocatore a Roma. E in Italia.

La sua storia è la classica di chi è riuscito a realizzare i propri sogni: nel 2011 la Lazio lo acquista insieme a Sani Emmanuel dal My People. Ha 19 anni e tante possibilità: non deve, comunque, aspettare molto per esordire in massima serie.

Sempre a maggio, ma il 6 del 2012, in casa dell'Atalanta: nella stagione successiva accumula maggiore minutaggio, prima di diventare un titolare fisso. C'è, però, un goal che rimarrà sempre nella sua memoria: il missile terra-aria fatto partire a San Siro contro l'Inter, nel maggio del 2013.

La carriera di Onazi, insomma, dopo quel Lazio-Fiorentina del 2016 sembrava prendere una piega decisamente diversa rispetto a quella attuale: su di lui si è fatto avanti il Trabzonspor che lo porta in Turchia dopo 110 presenze e 7 reti in biancoceleste.

Nella bacheca del centrocampista, oltre alla famosa Coppa Italia del 2013, anche la Coppa d'Africa con la Nigeria: basta poco, però, per mancare l'affermazione.

Onazi nel 2020 lascia il Trabzonspor per tasferirsi al Denizlispor, poi viaggia e va in Danimarca, al SonderjyskE, e in lituania, allo Zalgiris. Da gennaio 2022 passa all'Al-Adalah, in Arabia Saudita. E' arrivato il momento di tornare in Italia, però.

Giocherà in Serie D, inaspettatamente, ma in una piazza ambiziosa che mira a conquistare la promozione diretta n Serie C: la Casertana, che ha ufficializzato il suo arrivo tramite un video sui social.

Un nuovo capitolo, per Onazi, che ha già lasciato la sua impronta nel nostro calcio: vuole rifarlo, con la solita forza che lo ha contraddistinto a centrocampo. E i sogni di sempre, anche a quasi 30 anni.