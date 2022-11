La Last Dance di Ronaldo: Qatar 2022 definirà il suo posto nella storia dei Mondiali

Il ritorno del cinque volte vincitore del Pallone d'Oro allo United si è rivelato negativo e ora il suo posto in nazionale è in discussione.

Cristiano Ronaldo è da tempo consapevole di far infuriare tante persone quante ne ispira. "So che la gente tiene il fucile puntato", ha detto una volta a La Repubblica, "aspettando che io sbagli un rigore o commetta un errore in una partita cruciale".

Nelle ultime settimane è stato sicuramente sotto tiro, essendosi prima rifiutato di entrare in campo nella vittoria del Manchester United in Premier League contro il Tottenham, per poi scappare nel tunnel prima ancora che la partita finisse.

Il comportamento di Ronaldo è stato poco professionale e assolutamente inaccettabile. È stato giustamente criticato per aver oscurato la migliore prestazione stagionale della sua squadra.

Eppure non ci sono state scuse, ma solo una sorta di ammissione. Ronaldo ha ammesso, in modo indiretto, di aver preso, nella "foga del momento", un paio di decisioni sbagliate.

Ne è seguita una ancora più grave, con l'attaccante che ha rivelato in un'intervista a Piers Morgan di non avere alcun rispetto per il capo dello United Erik ten Hag.

È stata una mossa talmente sconsiderata che persino Rio Ferdinand ha ammesso di non poter più difendere le azioni del suo ex compagno di squadra.

Ha sorpreso molti il fatto che un perfezionista come lui abbia commesso un errore così grave; che un giocatore venerato come un dio da così tanti in tutto il mondo abbia dimostrato di essere umano, dopo tutto.

La reazione di Ronaldo, tuttavia, non è stata affatto sorprendente. Ha già fatto i capricci a bordo campo in passato e probabilmente li farà ancora. Tuttavia, questa volta c'è una grande differenza.

Si nota un livello di frustrazione che Ronaldo non ha mai mostrato prima. Ed è facile capire perché. Il suo carattere è stato spesso oggetto di discussione in passato, ma mai il suo valore per una squadra.

Per la prima volta nella sua carriera, una squadra gioca meglio senza di lui. Non è così che doveva andare il suo glorioso ritorno allo United, e questo fa chiaramente male.

Ma ciò che brucia davvero è che sapeva di dover lasciare l'Old Trafford in estate, eppure non ha ricevuto alcuna offerta concreta da una delle big europee.

La sua qualità non sembra essere più ricercata da nessun top club: un colpo di grazia per un ego così grande.

Tuttavia, il mancato trasferimento dallo United non ha solo distrutto le sue speranze di giocare la Champions League in questa stagione, ma ha anche mandato all'aria i suoi preparativi per l'ultima Coppa del Mondo.

Certo, Ronaldo rimane un esemplare di perfezione fisica impressionante, ma in Portogallo c'è la seria preoccupazione che arrivi in Qatar senza essere pronto per le partite. In effetti, il suo posto nella formazione titolare della nazionale lusitana è persino oggetto di dibattito in patria.

"Meno Ronaldo, più Portogallo" titolava A Bola in vista dell'incontro di Nations League di settembre con la Spagna.

Come ha sottolineato Maurizio Sarri durante il suo breve periodo alla guida della Juventus, quando hai Ronaldo in squadra, sei obbligato a costruire una squadra intorno a lui.

"Abbiamo un campione che a volte ti crea problemi ma ne risolve 100", ha detto a Sky Sport Italia. "Il resto della squadra deve girare intorno a lui".

Tuttavia, come hanno capito tardivamente all'Old Trafford, concentrarsi su un solo individuo non sempre fa bene al gruppo.

Soprattutto quando i gol cominciano a scarseggiare. Ronaldo ha segnato solo una volta in Premier League in questa stagione e solo due volte nelle ultime nove uscite con il Portogallo.

Naturalmente, il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro dovrebbe ancora guidare l'attacco della Seleccao in Qatar, anche se la sua posizione è stata innegabilmente rafforzata dall'assenza per infortunio di Diogo Jota e dalla pessima situazione di Joao Felix all'Atletico Madrid.

Oltre alla sua condizione fisica, però, sarà affascinante anche il suo stato mentale. Dopo tutto, Bruno Fernandes non sembrava affatto contento di vedere il suo compagno di squadra allo United quando si sono riuniti a livello internazionale.

Nonostante il successo quasi costante di cui ha goduto in due decenni all'apice della sua carriera, Ronaldo ha sempre dovuto affrontare le critiche - e quasi sempre lo ha fatto in modo impeccabile, mettendo a tacere i detrattori e i dubbiosi nel modo migliore possibile: segnando tanti goal.

Tuttavia, è un'idea sbagliata che sia impermeabile alle critiche, che in qualche modo non lo colpiscano.

In passato, naturalmente, ha respinto le valutazioni negative degli ex compagni di squadra con la sua tipica spavalderia: "Se sei in una scuola e sei lo studente migliore, chiedi allo studente peggiore se gli piace il migliore, ti dirà che non gli piace. Io vinco tutto, quindi mi preoccupo delle persone che dicono male di me? Dormo bene la notte. Continuate così, perché chiuderò comunque le bocche e vincerò".

Tuttavia, doversi sempre difendere ha il suo peso, anche per uno come Ronaldo.

"I critici mi vedono come una persona che non può mai avere problemi o preoccupazioni, che non può essere triste", ha detto a El Pais. "La gente pensa che non si possano avere problemi con i soldi. Come può Cristiano essere triste se ha tutti quei milioni? Mi stanco perché sembra che ogni anno debba dimostrare di essere molto forte. È difficile. Arriva un momento in cui dici: 'Ascolta, lasciami in pace'".

Ronaldo ha vissuto diversi momenti di questo tipo negli ultimi mesi, il che non è certo l'ideale visto che ora si appresta a tornare sotto i riflettori più intensi dello sport.

Gli occhi del mondo saranno puntati su di lui in Qatar e sarà sottoposto a una forte pressione per produrre prestazioni degne del suo status di icona.

Ronaldo, infatti, non ha avuto il successo che avrebbe voluto alla Coppa del Mondo.

Questa sarà la quinta apparizione nel torneo, ma la prima rimane il suo maggior successo in termini di risultati, con il Portogallo che ha raggiunto le semifinali nel 2006.

Da allora, però, la Seleccao non ha superato gli ottavi e ha subito un'umiliante uscita al primo turno nel 2014.

Ronaldo, a onor del vero, ha segnato sette volte ai Mondiali, compresa una tripletta contro la Spagna l'ultima volta. Tuttavia, per quanto sia stato brillante quella notte a Sochi - ed è stato un privilegio esserci - si può essere certi che Ronaldo non vorrà essere ricordato per una partita della fase a gruppi.

In realtà, non ha più nulla da dimostrare. È un campione, sia a livello di club che a livello internazionale. Ma, data la sua natura, sarà indubbiamente determinato a sfruttare al massimo la sua ultima apparizione alla Coppa del Mondo.

Sa di essere sotto esame più che mai. I critici non aspettano altro che un suo errore. I loro fucili sono ancora una volta puntati su di lui.

La reazione di Ronaldo definirà la sua eredità nella Coppa del Mondo.