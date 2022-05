La Juventus Women vince anche la Coppa Italia: 2-1 alla Roma

Dopo il quinto Scudetto consecutivo e la Supercoppa italiana, la Juventus Women fa sua anche la Coppa Italia piegando in rimonta la Roma e completando la tripletta alla voce trofei nazionali.

Dopo il duello serrato sul palcoscenico della Serie A, le ragazze guidate da Joe Montemurro infilano in bacheca anche la coppa nazionale, gelando la formazione capitolina che, avanti 1-0 sino all'80', stava già pregustando la possibilità di cucirsi la coccarda tricolore sulla maglia.

Proprio così, perché a fine primo tempo la Roma aveva chiuso in vantaggio grazie al blitz vincente di Andressa.

Un guizzo puramente illusorio, perché quando tutto sembrava convergere in direzione della Capitale, la Juve ha trovato il modo per capovolgere le sorti del faccia a faccia.

All'80' strappo in campo aperto di Bonfantini, travolta in area da Di Guglielmo: per il direttore di gara è calcio di rigore e rosso per la giocatrice romanista. Dagli undici metri Girelli non perdona e mette tutto in parità con il destro a incrociare che vale l'1-1.

Finita qui? Ovviamente no, perché le bianconere non si accontentano del pari e dopo quattro minuti trovano il goal vittoria con Gama, brava a risolvere un flipper in area con la zampata del definitivo 2-1.