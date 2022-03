La Juventus si fa sotto per Frattesi: contatti in corso, è sfida all'Inter

Gli innesti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria in un finale di mercato difficilmente pronosticabile hanno cambiato il volto di una Juventus che ora viaggia spedita verso un posto in Champions League, sognando quella che sarebbe una clamorosa rimonta Scudetto.

Il progetto della società bianconera di ricostruzione e ringiovanimento della rosa sembra essere solo all'inizio, con 'Madama' che monitora attentamente il mercato andando a caccia di nuovi colpi da regalare a Massimiliano Allegri. Agli acquisti effettuati nel mercato di gennaio potrebbero seguirne altri in estate, con la dirigenza della Juventus che sta valutando diversi profili in Italia e all'estero.

Tra questi c'è anche quello di Davide Frattesi, tra le rivelazioni di questa Serie A con la maglia del Sassuolo. Il centrocampista classe 1999, cresciuto nei settori giovanili di Lazio e Roma, è finito nel mirino della Juventus, che lo considera un profilo ideale per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Sulle tracce di Frattesi c'è da tempo l'Inter, che nei mesi scorsi ha allacciato i contatti con il Sassuolo e con l'entourage del calciatore per provare a imbastire una trattativa e anticipare la concorrenza. Secondo quanto raccolto da GOAL, le parti non hanno ancora trovato l'intesa definitiva, con la Juventus che sta provando ad approfittarne per soffiare il calciatore ai nerazzurri.

Nei giorni scorsi, il club bianconero ha dialogato nuovamente con la società emiliana e con l'agente del calciatore, Giuseppe Riso, per capire i margini della trattativa.

C'è da registrare anche l'interesse della Roma, che si è informata ma al momento è indietro nella corsa al 22enne centrocampista del Sassuolo.

Frattesi lascerà il Sassuolo in estate. Il 'Derby d'Italia' si sposta dal campo al mercato, con Inter e Juve pronte a darsi battaglia per accaparrarsi il centrocampista romano, una delle tante note liete della formazione neroverde allenata da Alessio Dionisi.