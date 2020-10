La Juventus ritrova Cristiano Ronaldo: negativo al coronavirus

La Juventus comunica la guarigione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è negativo, potrebbe essere a disposizione già contro lo Spezia.

La notizia più attesa dall'ambiente è finalmente arrivata: Cristiano Ronaldo è guarito dal coronavirus. Il portoghese torna a disposizione di Andrea Pirlo.

A comunicarlo è stata la società sul proprio sito ufficiale. Cristiano Ronaldo è risultato negativo all'ultimo tampone e dunque non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare.

Solo martedì CR7 era risultato ancora positivo al Covid-19, cosa che gli ha impedito di scendere in campo mercoledì sera contro il .

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Ronaldo, risultato positivo per la prima volta in Nazionale lo scorso 13 ottobre, a questo punto potrebbe essere convocato già per la trasferta di La . Intanto dovrà effettuare le visite mediche di rito, mentre nella giornata di domani si allenerà individualmente.

Un recupero fondamentale in un momento molto delicato per la Juventus di Pirlo, reduce dalla pesante sconfitta subita in e senza vittorie in campionato dalla prima giornata fatta eccezione per il successo a tavolino contro il .