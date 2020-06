Juve-Zaniolo, la Roma dice no agli scambi: richiesta di 60 milioni cash

Secondo 'Tuttosport', i giallorossi provano a tenere il classe 1999. La Juve ci prova: esclusa al momento l'ipotesi degli scambi. Contatti avviati.

-, asse bollente. Tra le varie ipotesi di scambio che la e i giallorossi potrebbero imbastire, spunta anche la possibilità di portare Nicolò Zaniolo in bianconero. Secondo 'Tuttosport', venerdì ci sarebbe stato un contatto tra i club per parlare del classe 1999.

La posizione della Roma sembra piuttosto chiara: l'obiettivo è riuscire a tenere il numero 22, fresco di rinnovo del contratto e che ha già dichiarato il proprio amore per i giallorossi. Per questo l'Amministratore Delegato Guido Fienga ha sparato alto: 60 milioni cash è la richiesta.

Esclusa l'ipotesi che Zaniolo possa entrare invece nel giro di scambi, che potrebbe rimanere un discorso parallelo. I giallorossi hanno bisogno di liquidità per risanare un bilancio che preoccupa, con un rosso di 126 milioni di euro destinato a crescere ancora e un fatturato quasi dimezzato rispetto a un anno fa.

Il rischio di non partecipare nemmeno alla prossima (corsa aperta con l' al quarto posto) pone i giallorossi nella condizione di rivedere le cose. Per provare a far tornare i conti il club venderà: in pochi hanno il posto assicurato nella rosa di Fonseca. Tra questi, almeno nelle idee della dirigenza, c'è anche Zaniolo.

Lo stesso Gianluca Petrachi a 'Sky' ha dichiarato che l'intenzione della società è quella di tenersi stretto il proprio talento. Anche se le cose possono cambiare in fretta.

“Faremo di tutto per trattenerlo, poi il calciomercato mette davanti a tante difficoltà”

Il piano giallorosso prevederebbe un abbassamento del monte ingaggi, inserendo un tetto a 3 milioni di euro netti, snellendo la rosa. E, magari, tenere Zaniolo. La però rimane alla finestra, con diverse big europee - incluso - attente.