La Juve blocca Morata: senza sostituto nessuna partenza dello spagnolo a Barcellona

Appena iniziato, il calciomercato invernale è già pronto a entrare nel vivo. Negli ultimi giorni è circolata come voce la possibilità di un ritorno in Liga per Alvaro Morata.

L'attaccante della Juventus è infatti entrato nelle mire del Barcellona, alla ricerca di un rimpiazzo in attacco dopo l'addio imprevisto per motivi di salute di Sergio Aguero.

I catalani hanno già ottenuto il sì di Morata, garantendo all'attaccante un contratto di almeno 18 mesi. Lo stesso Xavi, nuovo allenatore dei blaugrana, è in pressing sul calciatore per convincerlo.

Il club bianconero però ha parlato con l'attaccante spagnolo, lasciandogli capire che non avendo un sostituto pronto da acquistare sul mercato non lo lascerà partire.

L'articolo prosegue qui sotto

Inizialmente il Barcellona ha messo sul piatto Memphis Depay come contropartita tecnica nell'affare, ma dalle parti di Vinovo il profilo non convince per motivazioni tecniche e di tenuta fisica.

Un nome monitorato in casa bianconera è quello di Mauro Icardi, con il quale per ora è stato effettuato solo qualche sondaggio.