La guida di Soccer Cities a Praga: Slavia-Sparta, stadi, dove alloggiare e cose da fare

GOAL vi fornisce i dettagli principali sul derby di Praga e sulla capitale della Repubblica Ceca, incluso come arrivare e molto altro.

State pensando di organizzare una vacanza a Praga con una fantastica giornata di calcio?

Con una rivalità che risale al XIX secolo, le partite tra Slavia e Sparta sono sempre molto tese, soprattutto quando la posta in gioco è alta in campionato o in coppa.

Qui, GOAL vi presenta tutto quello che c'è da sapere sul derby di Praga, compreso come raggiungere gli stadi, i luoghi dove alloggiare in città e alcune cose interessanti da fare durante la partita.

Il derby Salvia-Sparta

Il derby di Praga si gioca tra le rivali cittadine dello Slavia Praga e dello Sparta Praga.

È la partita più importante del calcio ceco, con una lunga storia che risale al 1896.

Le due squadre si sono affrontate più di 300 volte e lo Sparta è quello che ha avuto più successo, ma anche lo Slavia ha dato il meglio di sé e recentemente si è imposto nella finale della Coppa della Repubblica Ceca del 2023.

Le partite si giocano in stadi relativamente compatti, il che significa che l'atmosfera è caldissima, e i tifosi assicurano sempre uno spettacolo colorato con tifo elaborato e fuochi d'artificio.

Getty

Dove si gioca il derby di Praga?

Lo Sparta gioca allo Stadion Letna, situato sulla sponda occidentale della Moldava, mentre lo Slavia gioca alla Fortuna Arena, distante 30 minuti di auto, sulla sponda orientale del fiume.

Stadion Letna

Stadio: Stadion Letna Capienza: 18,887 Anno di costruzione: 1917

Lo Stadion Letna (noto anche come Epet Arena) è la casa dello Sparta Praga dal 1917, quando fu costruito. Ha una capacità di 18.887 posti.

Lo stadio, che prende il nome dalla collina Letna, che domina la città, ha una storia ricca di avvenimenti, testimoni di alcuni dei più grandi successi del club e di alcuni momenti socio-politici durante la Rivoluzione di Velluto.

Getty

Oltre a un nome in evoluzione per motivi di sponsorizzazione, lo stadio ha subito una serie di ristrutturazioni nel corso degli anni, la più recente delle quali è avvenuta nel 2009.

COME ARRIVARE: Le stazioni della metropolitana più vicine sono Vltavska (linea C) e Hradcanska (linea A). La fermata del tram Sparta si trova all'esterno del campo ed è servita dalle linee 1, 2, 8, 12, 25 e 26.

Potete trovare lo Stadion Letna nella mappa interattiva qui sotto.

Fortuna Arena

Stadio: Fortuna Arena Capienza: 19,370 Anno di costruzione 2008

La Fortuna Arena ospita lo Slavia Praga ed è il più moderno dei due stadi principali della città, essendo stato inaugurato ufficialmente nel 2008.

Ha una capacità di 19.370 posti, il che lo rende il più grande impianto calcistico del Paese, e si trova nel quartiere di Vrsovice.

Grazie alle sue qualità moderne, lo stadio è stato utilizzato dalla UEFA per diverse finali, tra cui la Supercoppa del 2013 tra Bayern Monaco e Chelsea, mentre nel 2023 vi si è disputata anche la finale di Europa Conference League tra West Ham e Fiorentina.

Inizialmente lo stadio prendeva il nome dal precedente impianto dello Slavia, l'Eden Arena, ma da allora ha assunto i nomi degli sponsor. Dal 2022 è conosciuto come Fortuna Arena.

COME ARRIVARE: La stazione della metropolitana più vicina alla Fortuna Arena è Zelivshkeho e la fermata del treno si chiama Praha-Eden. Per quanto riguarda gli autobus, lo stadio è servito dai bus 135, 136, 150 e 213.

Potete trovare la Fortuna Arena nella mappa interattiva qui sotto.

Dove alloggiare a Praga

Praga è ricca di hotel e alloggi per i visitatori, con una selezione di luoghi di soggiorno sparsi per la città.

Lo Stare Mesto (Città Vecchia) è ricco di bellissimi boutique hotel e di lussuose opzioni classiche. Ci sono anche molte opzioni a prezzi accessibili, che potete trovare qui sotto.

GEt

Cose da fare a Praga

Da vedere:

La piazza della città vecchia

Il Castello

La Cattedrale di San Vito

Ponte Carlo

Una visita alla Piazza della Città Vecchia di Praga è d'obbligo, secondo TripAdvisor, che classifica la piazza del XIII secolo come la principale attrazione per i turisti. Anche il Castello di Praga figura ai primi posti della lista, insieme al Ponte Carlo e alla Cattedrale di San Vito.

Se vi sentite in forma, sono disponibili numerosi tour a piedi e una crociera sul fiume se preferite un viaggio più tranquillo per la città.

La Repubblica Ceca è famosa per la sua birra, con Staropramen che è uno dei maggiori produttori di Praga, ma ci sono molti microbirrifici situati in tutta la città, con tour disponibili.

Voli per Praga

I visitatori che desiderano raggiungere Praga dall'estero possono volare all'aeroporto Vaclav Havel, che è un aeroporto internazionale e il più grande della Repubblica Ceca.

L'aeroporto è una base per Ryanair ed Eurowings, oltre a essere un hub per Smartwings e Czech Airlines.