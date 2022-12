La FIFA sospende Lahoz: stop al fischietto dopo Argentina-Olanda

Stop al fischietto spagnolo in seguito al suo arbitraggio che ha scatenato proteste da entrambe le parti in Olanda-Argentina.

La FIFA ha escluso dalle prossime partite dei Mondiali l'arbitro Antonio Matheu Lahoz. Il fischietto spagnolo è stato duramente contestato dai calciatori di Argentina e Olanda.

A riferirlo è l'agenzia argentina Telam, che sottolinea come entrambe le squadre abbiano contestato l'operato dell'arbitro di Valencia.

Il quarto di finale tra la nazionale di Scaloni e quella di Van Gaal è stata la partita con più cartellini gialli mostrati in una partita.

In totale, ha ammonito 14 giocatori, fischiando ben 48 falli e non riuscendo a tenere sotto controllo gli animi in diverse situazioni.

In seguito alle proteste dunque Lahoz non sarà designato né per una delle due semifinali né per le finale in programma il 18 dicembre.