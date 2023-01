La FIFA presenta OCEAUNZ: il pallone ufficiale dei Mondiali femminili 2023

Presentato il pallone ufficiale dei Mondiali femminili prodotto da Adidas, si chiama OCEAUNZ e si ispira ai paesaggi di Australia e Nuova Zelanda.

Il 2023 sarà l'anno dei Mondiali femminili in programma dal 20 luglio al 20 agosto tra Australia e Nuova Zelanda.

La FIFA intanto ha ufficialmente presentato il pallone della manifestazione, prodotto da Adidas per la nona edizione consecutiva e chiamato OCEAUNZ.

Il pallone è dotato della più recente tecnologia Connected Ball per migliorare i dati e gli approfondimenti sulle partite.

Il design è stato ispirato dai paesaggi unici dei paesi ospitanti Australia e Aotearoa Nuova Zelanda. Il pallone è una celebrazione delle culture di entrambi i paesi ospitanti e presenta i disegni dell'artista aborigena, Chern'ee Sutton, e dell'artista Māori, Fiona Collis.

OCEAUNZ, pallone ufficiale della FIFA Women's World Cup 2023, è stato lanciato in modo spettacolare a Sydney/Gadigal, in Australia, sorvolando l'iconico skyline di Sydney in elicottero.