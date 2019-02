La famiglia Icardi contro Wanda: "Lacrime da spettacolo, lo tratta come un bancomat"

Non bastassero le diatribe con l'Inter, Mauro Icardi deve fare i conti in questo momento anche con dei problemi di carattere familiare. Lo testimoniano le dichiarazioni rilasciate a Canale 5 nel corso della trasmissione 'Domenica Live' dalla sorella Ivana e dal fratello dell'attaccante nerazzurro, che lanciano pesanti accuse nei confronti di Wanda Nara.

"A Natale ho detto la verità su delle cose che accadono ed ho detto quello che penso. Non appena ho detto che non siamo una famiglia felice sono andati a trovare mio padre con la figlia ed hanno fatto delle foto solo per pubblicarle. Wanda crede di innervosire me, ma non capisce che non mi interessa se vuole essere amica della mia sorellastra, io voglio solo avere rapporti con mio fratello e capire il perchè mia mamma non riesce a vederlo".

Dal momento della sua unione con Wanda i rapporti tra i membri della famiglia Icardi sono sensibilmente peggiorati.

"Mauro non è più lo stesso di prima, non vede la realtà. Ci siamo parlati su Whatsapp e non appena gli ho detto quello che pensavo mi ha bloccata. Ha chiamato mia madre non per fare il figlio ma per litigare. Ha detto a mia mamma che vado in televisione a denigrarlo. Mi fanno male le cose che dice Mauro nei miei confronti, ma è la moglie che gli fa credere che noi ci avviciniamo a lui solo per i soldi. Ha detto a mia mamma che lo ricatto. Lei invece lo tratta come un fratello, per lei è un bancomat".

Poco dopo è intervenuto in trasmissione anche il fratello Guido, per confermare le parole della sorella.

"Ho parlato con Mauro l'ultima volta nel 2014 al suo matrimonio. Mi manca mio fratello, non il personaggio Mauro Icardi".

Ivana ha poi proseguito nella propria invettiva nei confronti della cognata, sottolineando ancora una volta come quest'ultima racconti menzogne al fratello per non farlo avvicinare alla sua famiglia.