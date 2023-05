La dieta di Haaland è discutibile, ma lui si vanta: "È buonissimo!"

L'attaccante del Manchester City infrange record di continuo e si tiene in forma con una dieta "particolare": il suo ultimo piatto ha sconvolto i fan.

Erling Haaland fa parlare di sé sui social e non solo per il calcio.

Il prolifico attaccante norvegese, che in questa stagione ha segnato 52 reti per il City, leader della Premier League, ha condiviso diversi post sui social media che evidenziano come riesca a consumare circa 6.000 calorie al giorno. In precedenza ha rivelato di bere una "pozione magica" di latte mescolato con spinaci e cavoli, insieme ad acqua filtrata, e di utilizzare la luce del sole per aumentare il suo ritmo circadiano. Il suo ultimo post a tema alimentare, tuttavia, ha diviso i suoi fan: alcuni hanno suggerito che il suo vassoio di fegato ha un aspetto "disgustoso" e simile a "feci".

Instagram

Il 22enne ha un debole per le bistecche, le ostriche e le aragoste, ma nel documentario "Haaland: The Big Decision" ha rivelato che cerca anche pasti ad alto contenuto di proteine, vitamine e minerali. A un certo punto ha detto: "Voi [altre persone] non mangiate questo, ma io mi preoccupo di prendermi cura del mio corpo. Credo che mangiare cibo di qualità e il più possibile locale sia la cosa più importante. La gente dice che la carne fa male, ma quale? La carne che si trova nei fast food? O quella della mucca locale che mangia l'erba proprio lì? Io mangio il cuore e il fegato".

Qualunque cosa stia facendo Haaland, è chiaro che sta funzionando: ha fatto crollare praticamente ogni tipo di record nella sua stagione d'esordio al City e potrebbe arrivare all'estate con il treble in bacheca, vincendo Premier League, Champions League e FA Cup.