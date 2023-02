La Croazia piange Blazevic: il CT dell'impresa a Francia '98 è morto a 87 anni

L'ex allenatore di Dinamo Zagabria, Nantes e altre si è spento dopo una lunga battaglia con il cancro: la sua Croazia è nella leggenda.

Al triplice fischio di Gonzalez, gli applausi del Parc des Princes vanno quasi tutti a lui: il principale autore dell'impresa della Croazia che, in Francia, conquista il terzo posto ai Mondiali del '98 battendo l'Olanda con i goal di Prosinecki e Suker. Miroslav Blazevic, in quel momento, è entrato nella leggenda.

"Ciro", come lo chiavano in patria, ha allenato diverse squadre prima della Coppa del mondo che lo ha reso celebre: ha vinto un campionato jugoslavo con la Dinamo Zagabria, ma è stato il tecnico di diverse squadre come il Sion, il Nantes e il PAOK. Poi gli Europei nel '96, conclusi ai Quarti, e l'impresa di Francia '98.

Da segnalare anche il quasi-miracolo con la Bosnia, giunta fino allo spareggio col Portogallo per andare ai Mondiali del 2010: sarebbe stato l'ennesimo tassello di una carriera eccezionale.

A 87 anni "Ciro" Blazevic ci ha lasciato, dopo una lunga battaglia con il cancro, ma la sua eredità rimarrà in eterno. Ha dato forma ai sogni calcistici della Croazia che, oggi, e con alle spalle una finale e un altro terzo posto, può dire di aver iniziato il suo percorso da lontano. Proprio da lui.

E tutti ricorderanno quanto fatto in Francia: quegli applausi che hanno fatto seguito alla partita del Parc des Princes e non solo.