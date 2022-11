La consapevolezza di Giroud: "La Francia mi ha convocato perché sono decisivo al Milan"

L'attaccante francese è al suo terzo mondiale con la Nazionale: "Sarà l'ultima mia competizione? Vedremo dopo il Qatar".

Alla vigilia era uno dei dubbi della Francia di Didier Deschamps, risolti in maniera molto semplice: Olivier Giroud non si discute, anzi. Sarà per l'ultima stagione, culminata con lo Scudetto conquistato con il Milan, o per l'importanza che ha sempre avuto nella Nazionale francese.

E non ha voglia di fermarsi: l'attaccante rossonero è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia, a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali in Qatar, che disputerà, insieme ai compagni, da campione del mondo in carica.

"Potrebbe essere la mia ultima competizione, ma non voglio che sia un annuncio. Vedremo dopo i Mondiali: la mia voglia di rimanere ai massimi livelli e divertirmi non cambia. Finché il mio corpo lo permetterà, non mi porrò alcun limite".

Per Olivier Giroud si tratta del terzo mondiale, dopo quelli disputati in Brasile e in Russia, quest'ultimo concluso con i sorrisi e la gloria.

"Non appena Deschamps avrà bisogno di me mi farò trovare pronto: ne abbiamo già parlato, è tutto chiaro. Per essere convocato nella Francia devi essere decisivo e importante nel tuo club: e io lo sono astato al Milan. E' ciò che mi ha condotto qui".

Giroud adesso punta al record di goal di Thierry Henry: la leggenda francese è a quota 51, mentre l'attaccante del Milan a 49.

"Giocherò con le stesse emozioni di un esordiente ai Mondiiali: sarebbe qualcosa in più battere il record di Titi, ma l'obiettivo principale è quello di andare più lontano possibile. Poi, se riesco ad avvicinarmi a lui...".

Dal goal allo Spezia al passato: in conferenza stampa qualcuno gli fa notare che potrebbe trovarsi nella sua forma migliore, ultimamente.

"Non so se sono nella mia forma migliore, anche in passato ho fatto delle 'Zlatanerie'... mi piacciono di goal acrobatici. Sto bene, è un periodo positivo. E' un dono sentirsi così a 36 anni".