Sarri ai giornalisti: "Champions è un sogno, dite il contrario per convenienze"

Sarri alla vigilia di Lione-Juventus ribadisce come per i bianconeri il vero obiettivo sia lo Scudetto: "In Italia abbiamo l'obbligo di vincere".

E' finalmente vigilia di anche per la , che mercoledì sera giocherà a l'andata degli ottavi di finale. Come sempre in conferenza stampa interviene il tecnico Maurizio Sarri .

L'allenatore bianconero difende i tifosi bianconeri sul caso Coronavirus e cerca di togliere pressione alla squadra, sottolineando come il vero obiettivo non sia la Champions ma la vittoria dello Scudetto.

" Sento molto più responsabilità quando giochiamo in perché abbiamo l'obbligo di vincere. In Europa, anche se fate finta di niente per convenienze editoriali, siamo tra le 10-12 squadre con quell'obiettivo ma è un sogno. Se lo raggiungi è un'estasi, se non lo raggiungi è stato bellissimo il viaggio". Altre squadre " Il mio futuro legato alla Champions? Mi sembra che il presidente ieri abbia parlato di progetto triennale ". "E' importantissimo che Khedira e Douglas Costa si stiano allenando in gruppo. Sicuramente hanno ancora bisogno di allenarsi per raggiungere la piena efficienza agonistica".