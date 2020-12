La carica di Balotelli: "Farò di tutto per portare il Monza in Serie A"

Mario Balotelli ritroverà Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Quasi otto anni dopo il suo primo trasferimento al , l'attaccante bresciano diventerà un giocatore del Monza.

A dare quella che, di fatto, è un'ufficialità anticipata, è proprio lo stesso classe 1990. Che ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' si è detto entusiasta della nuova avventura che intraprenderà, la prima volta in Serie B.

“Ringrazio il presidente Berlusconi e Adriano Galliani per quest’opportunità, farò di tutto per aiutare il Monza a volare in ”.