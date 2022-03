La brusca frenata dell'Atalanta in A: due vittorie nelle prime otto del 2022

L'Atalanta incassa un'altra sconfitta in campionato perdendo di misura all'Olimpico contro la Roma. La rete decisiva di Tammy Abraham certifica il momento di flessione della Dea, ampiamente sotto rendimento in questa prima parte di 2022.

All'imbocco dell'anno nuovo, infatti, i nerazzurri hanno vinto appena 2 delle ultime 9 partite giocate in massima serie. Il tutto per un misero bottino di 11 punti conquistati sui 27 a disposizione nel 2022.

L'ultimo successo in campionato risale al poker dello scorso lunedì contro la Sampdoria, mentre per pescare l'ultima affermazione della banda Gasperini bisogna risalire addirittura al 9 gennaio, giorno della goleada sul campo dell'Udinese. Da quel giorno la Dea è entrata in una sorta di loop: doppio 0-0 contro Inter e Lazio, doppio tonfo con Cagliari e Fiorentina e nel mezzo il pari interno contro la Juventus.

L'Atalanta ha perso tre delle ultime cinque partite in Serie A, esattamente tante quante quelle perse nelle precedenti 22 uscite ufficiali.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche a livello realizzativo, l'assenza di Zapata - con Muriel a mezzo servizio - si conferma una defezione dal peso specifico enorme: la formazione nerazzurra non ha trovato la via del goal per 3 gare esterne consecutive. Per trovare una striscia peggiore bisogna riavvolgere il nastro al novembre del 2015, quando le gare senza goal lontano da casa furono 4.

Numeri che si ripercuotono inevitabilmente sulla classifica dei bergamaschi: gli orobici - che hanno sempre una gara da recuperare - hanno momentaneamente perso il quarto posto a vantaggio della Juventus e dopo il ko in terra capitolina si sono visti agganciare anche dalla Roma in quinta piazza. Flessione pienamente certificata.