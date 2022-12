L'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic: in migliaia al funerale a Roma

Cori, applausi e commozione: amici, club e tifosi hanno presenziato a Roma ai funerali dell'ex difensore e allenatore serbo, scomparso a 53 anni.

Dolore e sgomento. Accompagnati dalla rabbia per la scomparsa prematura, a soli 53 anni. Ex compagni, colleghi, società e tifosi, senza distinzioni di fede e colori. Migliaia di persone hanno voluto dare l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic.



A tre giorni dalla scomparsa per una leucemia dell’ex difensore e allenatore, si sono tenuti oggi a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza della Repubblica, i funerali del serbo.

Proprio come già accaduto in occasione della camera ardente ieri al Campidoglio, in tanti hanno voluto omaggiare Sinisa Mihajlovic, un personaggio amatissimo per la sua schiettezza e per il suo animo combattivo.

Alla cerimonia, celebrata da Matteo Maria Zuppi arcivescovo di Bologna, hanno presenziato le squadre al completo di Lazio, Sampdoria e Bologna, l’ultima allenata da Sinisa. Tanti gli amici, conoscenti e tifosi arrivati da ogni parte d’Italia e da Belgrado, dove Miha è stato una leggenda della Stella Rossa. Senza dimenticare i compagni di nazionale, Prosinecki, Boban, Jugovic, Jokanovic e Petric. Presente anche il Ministro dello Sport serbo Zoran Gajic, in rappresentanza del governo e del presidente Aleksandar Vucic.

Come dicevamo, tanti ex compagni e colleghi non potevano mancare. Da Peruzzi a Juric, passando per Montella, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare e il presidente del Torino Urbano Cairo. Senza dimenticare Francesco Totti, a cui lo legava il particolare aneddoto dell’esordio dell’ex capitano della Roma con il consiglio a Boskov. Ma anche Di Livio, Fiore, De Rossi, Marchegiani e Gianni Morandi, suo grande amico.

“Ciao Sinisa, uno di noi” recita un cartello con un cuore e un adesivo con lo stemma della Lazio.

All’uscita del feretro, portato dagli amici storici di Sinisa - il ct dell’Italia Roberto Mancini, l’allenatore della Sampdoria Stankovic, l’ex centrocampista Attilio Lombardo e l’ex pugile Cantatore - dalla folla di tifosi biancocelesti assiepata intorno alla fontana delle Naiadi, insieme ai fumogeni blu si è alzato il coro: “E se tira Sinisa, e se tira Sinisa, è gol”.

La cerimonia, iniziata intorno alle 11.30 e conclusasi alle 13, si è conclusa con una breve appendice in serbo. Poi il carro funebre, accompagnato da striscioni e cori, è partito con il feretro verso il Cimitero Monumentale del Verano. Stretti attorno alla famiglia, amici e non solo salutano per l’ultima volta Sinisa. Un guerriero che si è dovuto arrendere troppo presto.